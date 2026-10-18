Мария Цветкова присъства на откриването на обновения спортен комплекс "Осогово"

Днешният ден е празник за целия град – за неговата спортна общественост, за семействата, за децата и младите хора. Това е и сбъдната мечта на поколения състезатели и треньори, които през годините са прославяли своя град и България с талант, труд, дисциплина, воля и постоянство. Кюстендил има утвърдени спортни традиции и заслужава да продължи да се развива като средище на талантливи български спортисти. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова по време на официалното откриване на обновения спортен комплекс „Осогово“.

На събитието присъстваха още инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил, Весела Лечева, президент на Българския олимпийски комитет, проф. Красимир Петков, ректор на Национална спортна академия, Петър Стойчев и Йордан Йовчев, народни представители от 52-рото Народно събрание, Борислав Иванов, съветник на министъра на младежта и спорта, футболната легенда Красимир Балъков, както и представители на Българския футболен съюз и на Българската федерация по лека атлетика.

В рамките на откриването се проведе и Атлетически турнир „Кюстендил 2026“, организиран от СКЛА „Цвети Кирилова“. В състезанието участваха над 500 деца, които демонстрираха своите умения, спортен дух и стремеж към постижения.

„Няма по-зареждаща емоция от детския ентусиазъм, който ни показаха днес децата на новата лекоатлетическа писта и на реновирания футболен терен в спортен комплекс „Осогово“ в Кюстендил“, каза Мария Цветкова.

Заместник-министърът подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя развитието на спортната инфраструктура в цялата страна, защото добрите условия за спорт са основата, върху която се изграждат утрешните успехи.

„Вярвам, че обновеният комплекс ще привлече още повече деца към спорта и ще създаде условия за подготовка и състезания на високо ниво. Надявам се след време именно оттук да тръгнат нови имена, с които Кюстендил и България да се гордеят“, каза още Мария Цветкова.

За част от дейностите – подмяна на настилката на футболното игрище, подмяната на седалките на стадиона и изграждането на предпазната ограда, Министерството на младежта и спорта е осигурило 766 938 евро по „Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти“.

„Днешният резултат е доказателство, че когато държавата и местната власт работят заедно, партньорството носи реални резултати и оставя следа в живота на хората“, заяви заместник-министърът.

Модернизираното съоръжение има потенциала да се утвърди като ключова база за подготовка на спортисти и да предостави отлични условия за активен и здравословен начин на живот на жителите на община Кюстендил.

За спортен комплекс „Осогово“ са осигурени средства както от Министерството на младежта и спорта, така и от други държавни институции и програми за финансиране. В рамките на първите два етапа от проекта са изградени още осемкоридорна лекоатлетическа писта с отделен коридор за загряване, съвременно осветление, комбинирано игрище за хвърляне на чук, диск и копие и за тласкане на гюле. Предстои реализирането и на третия етап от проекта, за който са предвидени още 1,5 млн. евро.

„Това място е пространство за мечти, за характер и за бъдещи победи. Нека обновеният спортен комплекс „Осогово“ бъде място, на което следващите поколения кюстендилски спортисти ще пишат своите истории и ще постигат своите успехи“, добави Мария Цветкова.