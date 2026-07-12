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Марк Маркес над всички на Гран при на Германия в MotoGP

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Спорт
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Пилотът на Дукати записа десети успех в Захсенринг.

Марк Маркес над всички на Гран при на Германия в MotoGP
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Марк Маркес превърна първата си позиция от квалификацията в победа в основното състезание за Гран при на Германия в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм. Така заводският пилот на Дукати записа десети успех в Захсенринг и се изкачи на трето място в класирането преди дългата лятна пауза в надпреварата.

Маркес спечели с разлика първата позиция, след като неговият брат и единствен конкурент днес - Алекс, катастрофира в осмата обиколка. След инцидента Ай Огура излезе на второто място и пилотът на Trackhouse остана именно на тази позиция с пасив от 1.996 секунди.

Раул Фернандес зае третото място днес с 5.104 секунди изоставане, класирайки и втория мотор на Trackhouse на подиума. Заводският пилот на КТМ Педро Акоста остана четвърти с още две секунди и половина пасив, а Хорхе Мартин финишира пети за Априля, водейки пред Франческо Баная от Дукати и Фабио Куартараро от Ямаха.

Фабио ди Джанантонио отпадна след само три обиколки и Марко Бецеки не кара заради контузия, което изкачи Маркес на трето място в класирането. Състезателят на Дукати е със 190 точки, Огура води с четири, а Мартин продължава да бъде първенец с 208 точки.

#Moto GP 2026 #Леново Дукати #Гран при на Германия #Марк Маркес

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