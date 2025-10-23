Марк Маркес сложи край на шампионския си сезон

Шампионът в MotoGP Марк Маркес приключи триумфалния си сезон преждевременно, след като получи контузия на ключицата на Гран при на Индонезия по-рано този месец, съобщи неговият отбор Дукати.

Испанецът получи травмата при сблъсък с Марко Бедзеки от Априля в първата обиколка на старта в Индонезия, седмица след като спечели седмата си титла в кралския клас на Гран при на Япония.

Очакваше се 32-годишният пилот, който претърпя операция, да се завърне за последните два кръга от сезона в Португалия и Валенсия.

Въпреки че медицинският екип потвърди, че възстановяването на Маркес протича нормално, от Дукати заявиха, че сезонът му е приключил, тъй като ще трябва да прекара четири седмици с напълно обездвижена ръка, преди да започне рехабилитация.

"Анализирайки цялата ситуация, смятаме, че най-подходящият и последователен начин на действие е да се вземат предвид обстоятелствата, дори това да означава, че вече няма да мога да се състезавам този сезон", каза Маркес, цитиран от агенция Ройтерс.

Тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро замени Маркес на Гран при на Австралия, но италианският тим все още не е потвърдил дали той също ще се състезава в последните два кръга.

Испанецът има непреодолим аванс на върха в класирането от 166 точки пред брат си Алекс Маркес от Gresini Racing, който се бори за второто място в шампионата. Италианецът Марко Бедзеки се изкачи на трета позиция, на 97 точки зад Алекс.

Сезон 2025 приключва на 16 ноември във Валенсия, като Дукати потвърди, че Маркес ще пропусне и тестовете след това.