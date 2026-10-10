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Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP

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Спорт
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Пилотът на Дукати се възползва от проблемите на Хорхе Мартин и грабна победата пет обиколки преди финала, докато основният му конкурент остана извън подиума

Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP
Снимка: БГНЕС
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Марк Маркес направи важна крачка в битката за световната титла в MotoGP, след като спечели спринтовото състезание за Голямата награда на Индонезия на пистата "Мандалика“. Испанският пилот на Дукати се възползва от затрудненията на основния си съперник Хорхе Мартин и излезе начело във временното класиране на шампионата.

Надпреварата започна изключително хаотично, след като още в първия завой двама от претендентите за челните позиции се озоваха извън трасето. Стартиралият от полпозишън Раул Фернандес и Марко Бецеки попаднаха в чакъла, което промени развоя на състезанието още в началните секунди.

От ситуацията се възползва Хорхе Мартин, който потегли от втора редица, но бързо успя да излезе начело на колоната. Испанецът наложи високо темпо и постепенно натрупа преднина пред преследвачите си, сред които беше и действащият световен шампион Марк Маркес.

В продължение на голяма част от спринта Мартин изглеждаше като сигурен победител. В заключителната фаза обаче пилотът започна да изпитва затруднения, вероятно свързани със състоянието на гумите, а преднината му постепенно се стопи.

Пет обиколки преди финала Маркес предприе решителна атака и успя да изпревари Мартин, с което пое лидерството в състезанието.

При опита си да си върне първата позиция Мартин допусна грешка, напусна идеалната траектория и загуби допълнително време. Така той не само пропусна възможността да се бори за победата, но и остана извън местата на почетната стълбичка.

Маркес не допусна колебание до финала и пресече пръв финалната линия, записвайки ценен успех в битката за световната титла.

Второто място зае японецът Ай Огура от отбора на Trackhouse, който се възползва от развоя на състезанието и стигна до подиума.

Трети завърши Фабио Ди Джанантонио от VR46 Racing, за когото отличието имаше допълнителна стойност, тъй като беше спечелено навръх рождения му ден.

С победата си в спринта Марк Маркес събра 343 точки и поне временно оглави генералното класиране в MotoGP, засилвайки напрежението в борбата за шампионската титла.

Предстои обаче още едно важно изпитание за испанеца и неговите конкуренти. Основното състезание за Голямата награда на Индонезия ще се проведе в неделя, когато пилотите отново ще излязат на пистата „Мандалика“.

След драматичния спринт вниманието ще бъде насочено към отговора на Хорхе Мартин, който ще се опита да навакса загубените позиции и да върне инициативата в шампионската битка.

#Гран При на Индонезия # MotoGP #Марк Маркес

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