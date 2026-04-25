Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Марк Маркес триумфира в спринтовото състезание „Херес“

Испанецът беше най-бърз в рамките на 12-те обиколки, справяйки се с трудните условия и падане по време на надпреварата, за да финишира за 21:25.65 минути.

Световният шампион Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo Team) триумфира в спринтовото състезание за Голямата награда на Испания на пистата „Херес“ – четвърти кръг от сезона в MotoGP.

Испанецът беше най-бърз в рамките на 12-те обиколки, справяйки се с трудните условия и падане по време на надпреварата, за да финишира за 21:25.65 минути. Втори остана неговият съотборник Франческо Баная (Италия, Ducati Lenovo Team), на 3.050 секунди зад победителя.

Третото място зае Франко Морбидели (Италия, Pertamina Enduro VR46 Racing Team), който изостана на 7.493 секунди.

В челната петица завършиха още Брад Байндър (Република Южна Африка, Red Bull KTM Factory Racing) и Фабио Ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46 Racing Team), съответно на 8.752 и 9.237 секунди.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки (Италия, Aprilia Racing) не успя да завърши хаотичната надпревара, както и съотборникът му Хорхе Мартин (Испания, Aprilia Racing).

Въпреки това Бедзеки запазва първата позиция в класирането при пилотите с 81 точки, следван от Мартин със 77 и Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM Factory Racing) с 60 точки. Маркес се изкачва до четвъртото място с актив от 57 точки.

Основното състезание е в неделя, когато предстоят и стартовете в Moto2 и Moto3.

