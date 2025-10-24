Маркъс Рашфорд иска да остане в Барселона след престоя си под наем

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд заяви, че се надява да остане в испанския клуб след престоя си под наем от Манчестър Юнайтед, описвайки трансфера като промяната, от която се е нуждаел, след като е прекарал цялата си кариера в Англия.

Барселона покрива заплатите на Рашфорд през този сезон под наем, след като роденият в Манчестър играч прие намаление на възнаграждението си с опция за откупуване за около 30 милиона евро.

Договорът на футболиста с Юнайтед е до 2028 година, но бъдещето му на "Олд Трафорд" изглежда несигурно, след като се скара с мениджъра Рубен Аморим миналата година. 27-годишният нападател оттогава преоткри формата си под ръководството на треньора на Барселона Ханзи Флик.

"Разбира се, че искам да остана в Барселона. Наслаждавам се на този футболен клуб и мисля, че за всеки, който обича футбола, Барселона е един от най-силните клубове в историята. За един играч това е чест", каза Рашфорд пред ESPN.

Английският национал, който възвърна формата си по време на кратък престой под наем в Астън Вила миналия сезон, направи още една крачка в Барселона, отбелязвайки пет гола и давайки шест асистенции в 12 участия във всички турнири.

Преди първото му "Ел Класико" в неделя Рашфорд каза, че преместването в чужбина му е дало нова перспектива.