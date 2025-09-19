Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига

Барселона постави успешно начало на новия сезон в Шампионска лига. Селекцията на Ханзи Флик се наложи над Нюкасъл с 2:1 в среща от първия кръг, изиграна на "Сейнт Джеймсис Парк".

Маркъс Рашфорд бе големият герой за испанците, отбелязвайки и двете попадения, които се оказаха дебютни за него, докато за англичаните се разписа Антъни Гордън. Каталунците имаха шанс да се поздравят с още по-добър резултат на английска земя, но пропуснаха чудесни възможности. От своя страна съставът на Еди Хау също имаше шанс да измъкне поне точка, ако бе оползотворил шансовете си, особено през първото полувреме.

На 1 октомври (сряда) "блаугранас" ще домакинстват на Пари Сен Жермен, докато "свраките" ще влязат в ролята на гости на Юнион Сен Жилоа.

Rashford secures the W for Barcelona #UCL pic.twitter.com/n7K0dUTyS2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

Стартът не предложи кой знае какви опасни атаки, като първата такава бе дело на гостите, но тя завърши с намиращия се на удобна позиция Маркъс Рашфорд. Испанците постепенно наложиха превес и в 18-та минута дойде центрирането на Жул Конде. Последва неточен удар с глава на Роберт Левандовски, макар че Ник Поуп увисна.

Домакините отговориха на свой ред в 24-та минута. Антъни Еланга разигра с Харви Барнс. Последният отправи удар, но Жоан Гарсия внимаваше и спаси.

След половин час игра Френки де Йонг комбинира с Рафиня, който стреля в аут. В края на първото полувреме отново Рафиня напомни за себе си от пряк свободен удар, който мина над вратата, пазена от Поуп.

Второто полувреме стартира с удар на Жоелинтон с глава, като той мина покрай вратата на Гарсия.

Каталунците съумяха отново да наложат волята си и резултатът не закъсня в 58-та минута. Атака по десния фланг завърши с центриране на Конде към Рашфорд, който с глава разстреля Поуп за 1:0.

10 минути по-късно отново Рашфорд попадна под светлините на прожекторите. Англичанинът овладя топката и демонстрира техника, за да се освободи и да отправи мощен удар, който се отби в гредата и навести вратата на Поуп.

„Блаугранас заиграха със самочувствие и бяха много близо до класически резултат, като пропускът на Рафиня на сантиметри от целта ги лиши това да се случи. Англичаните се опитаха да надигнат глава в 74-та минута, когато удар на Бруно Гимараеш в крайна сметка не затрудни Гарсия.

„Свраките“ си стъпиха частично на краката в 89-та минута. Бърза атака, завършила с пас на Джейкъб Мърфи към Антъни Гордън, предостави възможността на последния да засече топката и да я прати във вратата на Гарсия.

В добавеното време „лос кулес“ се опитаха да решат всичко. Рафиня проби отдясно и центрира по земя в наказателното поле, където Дани Олмо стреля опасно, но Поуп бе на мястото си и спаси авторитетно.

В 98-та минута Сандро Тонали стреля от далечна дистанция в опита си да изравни, но Гарсия отрази и отказа домакините от техните желания.