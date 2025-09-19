БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Запази

Испанците разочароваха Нюкасъл в турнира на богатите.

Маркъс Рашфорд окрили Барселона за успешен старт в Шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона постави успешно начало на новия сезон в Шампионска лига. Селекцията на Ханзи Флик се наложи над Нюкасъл с 2:1 в среща от първия кръг, изиграна на "Сейнт Джеймсис Парк".

Маркъс Рашфорд бе големият герой за испанците, отбелязвайки и двете попадения, които се оказаха дебютни за него, докато за англичаните се разписа Антъни Гордън. Каталунците имаха шанс да се поздравят с още по-добър резултат на английска земя, но пропуснаха чудесни възможности. От своя страна съставът на Еди Хау също имаше шанс да измъкне поне точка, ако бе оползотворил шансовете си, особено през първото полувреме.

На 1 октомври (сряда) "блаугранас" ще домакинстват на Пари Сен Жермен, докато "свраките" ще влязат в ролята на гости на Юнион Сен Жилоа.

Стартът не предложи кой знае какви опасни атаки, като първата такава бе дело на гостите, но тя завърши с намиращия се на удобна позиция Маркъс Рашфорд. Испанците постепенно наложиха превес и в 18-та минута дойде центрирането на Жул Конде. Последва неточен удар с глава на Роберт Левандовски, макар че Ник Поуп увисна.

Домакините отговориха на свой ред в 24-та минута. Антъни Еланга разигра с Харви Барнс. Последният отправи удар, но Жоан Гарсия внимаваше и спаси.

След половин час игра Френки де Йонг комбинира с Рафиня, който стреля в аут. В края на първото полувреме отново Рафиня напомни за себе си от пряк свободен удар, който мина над вратата, пазена от Поуп.

Второто полувреме стартира с удар на Жоелинтон с глава, като той мина покрай вратата на Гарсия.

Каталунците съумяха отново да наложат волята си и резултатът не закъсня в 58-та минута. Атака по десния фланг завърши с центриране на Конде към Рашфорд, който с глава разстреля Поуп за 1:0.

10 минути по-късно отново Рашфорд попадна под светлините на прожекторите. Англичанинът овладя топката и демонстрира техника, за да се освободи и да отправи мощен удар, който се отби в гредата и навести вратата на Поуп.

„Блаугранас заиграха със самочувствие и бяха много близо до класически резултат, като пропускът на Рафиня на сантиметри от целта ги лиши това да се случи. Англичаните се опитаха да надигнат глава в 74-та минута, когато удар на Бруно Гимараеш в крайна сметка не затрудни Гарсия.

„Свраките“ си стъпиха частично на краката в 89-та минута. Бърза атака, завършила с пас на Джейкъб Мърфи към Антъни Гордън, предостави възможността на последния да засече топката и да я прати във вратата на Гарсия.

В добавеното време „лос кулес“ се опитаха да решат всичко. Рафиня проби отдясно и центрира по земя в наказателното поле, където Дани Олмо стреля опасно, но Поуп бе на мястото си и спаси авторитетно.

В добавеното време „лос кулес“ се опитаха да решат всичко. Рафиня проби отдясно и центрира по земя в наказателното поле, където Дани Олмо стреля опасно, но Поуп бе на мястото си и спаси авторитетно. Последва нов пробив на Рафиня, който отново стреля, като и този път Попуп не трепна.

В 98-та минута Сандро Тонали стреля от далечна дистанция в опита си да изравни, но Гарсия отрази и отказа домакините от техните желания.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Барслона #ФК Нюкасъл #Маркъс Рашфорд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
1
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
4
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Футбол

Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай Франкфурт се възползва от три автогола, за да разгроми Галатасарай
Чете се за: 03:30 мин.
Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне
Чете се за: 04:22 мин.
Брюж се разправи с Монако за ударно начало в Шампионската лига Брюж се разправи с Монако за ударно начало в Шампионската лига
Чете се за: 02:02 мин.
Автогол спаси Байер Леверкузен от срамна загуба в Дания Автогол спаси Байер Леверкузен от срамна загуба в Дания
Чете се за: 03:22 мин.
Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година? Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година?
Чете се за: 03:12 мин.
Здраве
След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде" След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Камера за скорост на тераса?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ