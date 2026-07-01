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Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока

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Спорт
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Бившият най-добър защитник в НБА отказа опцията си с Лейкърс и ще подпише двугодишен договор с Рокетс

Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока
Снимка: AP Photo
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Маркъс Смарт ще продължи кариерата си в Хюстън Рокетс, съобщи ESPN. 32-годишният гард е постигнал договорка за двугодишен контракт на стойност 13 милиона долара с клуба от Тексас.

Според журналиста Шамс Чарания, Смарт е взел решението днес, а агентите му вече са информирали ръководството на Рокетс. Баскетболистът е отказал възможността да остане още един сезон в Лос Анджелис Лейкърс, където щеше да получи 5,4 милиона долара.

В Хюстън Смарт отново ще работи със старши треньора Име Удока. Двамата бяха заедно в Бостън Селтикс през сезон 2021/22, когато „келтите“ достигнаха до финалите в НБА, но загубиха от Голдън Стейт Уориърс с 2:4 победи.

Смарт, който беше избран за най-добър защитник в лигата през 2022 година, изигра миналия сезон с екипа на Лейкърс. Той записа средно по 9,3 точки, 3 асистенции и 2,8 борби на мач.

Преди престоя си в Лос Анджелис гардът премина през Мемфис Гризлис и Вашингтон Уизардс, след като напусна Бостън през лятото на 2023 година.

#НБА 2026/2027 #Маркъс Смарт #Хюстън Рокетс

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