Марко Бедзеки триумфира в Индонезия, а Хорхе Мартин си върна лидерството в MotoGP

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия в MotoGP след впечатляваща битка с Раул Фернандес, а Априлия постигна исторически за отбора резултат, заемайки първите четири позиции в крайното класиране. Съотборникът на победителя Хорхе Мартин финишира трети и отново оглави световния шампионат, изпреварвайки действащия първенец Марк Маркес с две точки.

Надпреварата на пистата "Мандалика“ предложи сериозна драма и пълен обрат в настроението на Априлия. Само ден по-рано Бецеки и Фернандес се сблъскаха още в първата обиколка на спринтовото състезание и отпаднаха, като испанецът дори получи фрактура на пръст.

В неделя обаче двамата се превърнаха в основните претенденти за победата, а италианецът успя да наложи волята си в заключителната част на състезанието.

Решителният момент настъпи в 19-ата от общо 27 обиколки, когато Бецеки изпревари Фернандес при спирането за първия завой. След това пилотът на заводския тим на Априлия бързо увеличи преднината си и пресече финалната линия с аванс от 4,2 секунди.

Това беше първата победа за Бедзеки в кралския клас от Гран При на Италия през май и първи успех за Априлия след състезанието във Великобритания в началото на август.

Въпреки контузията си Раул Фернандес успя да завърши втори, след като преди старта дори не беше сигурен дали ще може да участва в надпреварата.

След Гран При на Индонезия Хорхе Мартин отново е начело в генералното класиране, но само с две точки пред Марк Маркес. Това запазва интригата в битката за световната титла, като всяка следваща надпревара може да се окаже решаваща.