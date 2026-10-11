БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марко Бедзеки триумфира в Индонезия, а Хорхе Мартин си върна лидерството в MotoGP

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Априлия окупира първите четири места на пистата "Мандалика“, докато световният шампион Марк Маркес завърши шести и изостава с две точки в генералното класиране

Марко Бедзеки триумфира в Индонезия, а Хорхе Мартин си върна лидерството в MotoGP
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия в MotoGP след впечатляваща битка с Раул Фернандес, а Априлия постигна исторически за отбора резултат, заемайки първите четири позиции в крайното класиране. Съотборникът на победителя Хорхе Мартин финишира трети и отново оглави световния шампионат, изпреварвайки действащия първенец Марк Маркес с две точки.

Надпреварата на пистата "Мандалика“ предложи сериозна драма и пълен обрат в настроението на Априлия. Само ден по-рано Бецеки и Фернандес се сблъскаха още в първата обиколка на спринтовото състезание и отпаднаха, като испанецът дори получи фрактура на пръст.

В неделя обаче двамата се превърнаха в основните претенденти за победата, а италианецът успя да наложи волята си в заключителната част на състезанието.

Решителният момент настъпи в 19-ата от общо 27 обиколки, когато Бецеки изпревари Фернандес при спирането за първия завой. След това пилотът на заводския тим на Априлия бързо увеличи преднината си и пресече финалната линия с аванс от 4,2 секунди.

Това беше първата победа за Бедзеки в кралския клас от Гран При на Италия през май и първи успех за Априлия след състезанието във Великобритания в началото на август.

Въпреки контузията си Раул Фернандес успя да завърши втори, след като преди старта дори не беше сигурен дали ще може да участва в надпреварата.

След Гран При на Индонезия Хорхе Мартин отново е начело в генералното класиране, но само с две точки пред Марк Маркес. Това запазва интригата в битката за световната титла, като всяка следваща надпревара може да се окаже решаваща.

#Марио Бедзеки #Moto GP 2026 #Гран При на Индонезия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
3
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дровете има изкуствен интелект, заяви софтуерен инженер
4
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
5
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло
6
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
4
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Моторни спортове

Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP
Марк Маркес триумфира в индонезийския спринт и оглави класирането в MotoGP
Раул Фернандес бе най-бърз в квалификацията на Гран при на Индонезия Раул Фернандес бе най-бърз в квалификацията на Гран при на Индонезия
Чете се за: 02:25 мин.
САЩ се завърна в календара на ФИА САЩ се завърна в календара на ФИА
Чете се за: 01:57 мин.
Елфин Еванс спечели за първи път титлата в Световния рали шампионат Елфин Еванс спечели за първи път титлата в Световния рали шампионат
Чете се за: 02:05 мин.
Марк Маркес триумфира в Гран при на Германия Марк Маркес триумфира в Гран при на Германия
Чете се за: 02:45 мин.
Титлата в Световния рали шампионат ще се реши във финалния ден от сезона Титлата в Световния рали шампионат ще се реши във финалния ден от сезона
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Има много дупки, трябва ремонт": Проблеми за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Втори ден на Софийския маратон: Бегачи от над 70 държави се...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ