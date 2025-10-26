БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марко Одермат триумфира в гигантския слалом на Световната купа в Зьолден

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Швейцарецът даде силна заявка за сезона в алпийските ски.

Марко Одермат триумфира в гигантския слалом на Световната купа в Зьолден
Марко Одермат започна с победа сезона за Световната купа в мъжките алпийски ски с победа в гигантски слалом. Швейцарецът даде силна заявка за силно представяне, чиято кулминация ще бъде Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Той триумфира в Зьолден (Австрия), след като водеше с една стотна от секундата след първия манш, но увеличи преднината си във втория до 0,24 пред австриеца Марко Шварц. Трети завърши норвежеца Атли Ли Макграт с още три стотни изоставане.

Петкратният носител на Световната купа Одермат спечели трета победа в Зьолден, 27-ма в гигантския слалом и общо 46-та в кариерата си.

Силните ветрове принудиха организаторите да изместят старта по-ниско от първоначално планираното, а вторият манш беше забавен с един час поради обилен снеговалеж.

Световната купа продължава на 15 и 16 ноември със слалом за мъже и жени в Леви, Финландия.

