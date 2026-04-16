Марко ван Бастен сигнализира за преследване от жена

Нидерландската футболна легенда Марко ван Бастен разкри, че е обект на преследване от жена, която отправя странни и неоснователни обвинения към него и семейството му.

Бившият нападател на Аякс и Милан потвърди случая пред телевизионния канал „RTL Boulevard“, като обясни, че жената твърди, че съпругата му Лизбет му изневерява и дори е „обладана от дявола“. Според думите му, тя разпространява и снимки, за които се твърди, че показват съпругата му с друг мъж.

"Ясно се вижда, че жената на снимките не прилича на моята съпруга“, заяви Ван Бастен, като подчерта, че първоначално е приемал ситуацията спокойно, но с времето действията на жената са ескалирали.

Той допълни, че вече е подал сигнал в полицията, изразявайки надежда случаят да бъде разрешен бързо. „Това е човек, който се нуждае от лечение“, коментира още бившият футболист.

Марко ван Бастен е една от най-големите фигури в световния футбол, трикратен носител на „Златната топка“ и европейски шампион с Нидерландия от 1988 година.