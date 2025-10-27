БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мартин Атанасов и неговият тим Веро Волей (Монца) претърпяха втора поредна загуба в италианската Суперлига

Спорт
Мартин Атанасов стана най-резултатен с 11 точки.

мартин атанасов неговият тим веро волей монца претърпяха втора поредна загуба италианската суперлига
Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допусна втора поредна загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим отстъпи като гост на Валса Груп (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26) в мач от втория кръг на шампионата в зала "Пала Панини".

Мартин Атанасов стана най-резултатен с 11 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -4), с толкова завърши и Кристиан Падар (50% ефективност в атака - +5).

Жасмин Величков се появи за кратко като резерва в първия гейм, но без да се отчете с нито една точка.

За Модена австриецът Паул Бухегер регистрира 20 точки за победата.

За Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Влад Давискиба, който се отличи със 17 (1 блок, 4 аса, 60% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10).

Монца продължава да е без победа и без спечелена точка във временното класиране. В междинния 3-и кръг тимът е домакин на новака Кунео в сряда (29 октомври).

#ВК Веро Волей Монца #Жасмин Величков #Мартин Атанасов

