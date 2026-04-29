Мащабна акция: Разкриха мина с над 20 галерии, превърната в наркооранжерия (СНИМКИ и ВИДЕО)

Мащабна акция: Разкриха мина с над 20 галерии, превърната в наркооранжерия (СНИМКИ и ВИДЕО)
От миналата седмица се провежда операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ , под наблюдението на Софийската градска прокуратура, насочена за неутрализирането на престъпна група за трафик и разпространение на наркотици и пране на пари. До момента са задържани около 70 кг наркотици, голяма сума пари и боеприпаси. Организацията е направила оранжерии за канабис в бивши мини, които са били приватизирани. Това съобщи на брифинг пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Преди дни от СГП съобщиха, че Софийският градски съд е оставил двама в ареста, трети пусна под „домашен арест“ поради здравословното му състояние, а четвърти се издирва. Четиримата са обвинени за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотици с общо тегло 67 кг и 340 гр, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

Четиримата са свързани с наркооранжерията.

Разследването е започнало по неотложност. Обвинени са трима души, един се издирва. Те са обвинени са в престъпен сговор, един за държане на боеприпаси и за пране на пари – около 600 000 евро. Поискано е съдействие от Министерството на икономиката и от Агенция „Митници“.

По време на брифинга заместник градският прокурор на Софийска градска прокуратура Вихър Михайлов посочи, че откритото количество наркотик по-скоро е за трафик, а в мината има над 20 галерии. От снимки на мината, показани по време на брифинга, се видя, че част от галериите са превърнати в оранжерии, а други в жилищни помещения - кухни, сервизни помещения и други.

Собственикът на мината, Михайлов отговори, че той не е сред обвиняемите, но не могат да кажат кой е. Предстои да се установи кой е реалният собственик, допълни прокурорът.

Това е подземен град с растения. Разследването продължава и е вероятно да продължи с месеци. Очакваме помощ от различни организации, специалисти в минното дело, каза пред медиите заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов.

По думите на директорът в Държавна агенция „Национална сигурност“ Данчо Желев операцията е резултат от доброто взаимодействие между различните дирекции. Той благодари на колегите си, работили на терен.

