Мъж на 53 години е пострадал при пожар в хоспис в София

bnt avatar logo от БНТ
У нас
сигнал пожар столичен хотел

При пожар в хоспис в София вчера вечерта е пострадал 53-годишен мъж, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Сигналът за инцидента е постъпил в 23:42 ч. Произшествието е ликвидирано с осем пожарни автомобила. Пострадалият е откаран в болница „Пирогов“ с втора степен изгаряния.

През изминалото денонощие са потушени 39 пожара. Регистрирано е едно лъжливо повикване. С преки материални щети са възникнали 12 пожара, като шест от тях са били в жилищни сгради, два в спомагателни и временни постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, предимно в треви.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са помагали при катастрофи, оказали са техническа помощ на структурите на МВР, включили са се в акции за спасяване на животни и др.

Пожарникарите са се отзовали общо на 69 сигнала за произшествия. Те са се участвали и в оказването на помощ на пътниците от дерайлиралия влак в района на с. Стайновци, Трявна. Произшествието е ликвидирано от един пожарен автомобил, обясниха от ГДПБЗН. При пристигане на място се установява, че влаковата композиция се състои от локомотив и три вагона, като е дерайлирал само локомотивът. Общият брой пътници е около 60 човека, от които четири са леко пострадали, посочиха от пожарната служба. Огнеборците оказват първа долекарска помощ на пострадалите пътници и помагат за евакуацията на останалите от вагоните.

Бързият влак от Русе за Пловдив дерайлира около 8:00 ч. вчера в междугарието Царева ливада – Трявна заради активирало се свлачище. Четирима пътници пострадаха леко. От Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ казаха, че свлачището е било предизвикано от лоши метеорологични условия.

