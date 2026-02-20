БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мъж, обявен за общодържавно издирване, беше арестуван в домашна нарколаборатория в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
Мъж, обявен за общодържавно издирване, беше арестуван в домашна нарколаборатория в Созопол
Снимка: БТА
Слушай новината

38-годишен мъж, който е обявен за общодържавно издирване, беше арестуван при акция на полицията в Созопол. Органите на реда се влезли на проверка в частен дом в морския град, който е обитаван от двама криминално проявени мъже. Сред тях е и издирваният 38-годишен от ямболското село Тенево.

При претърсване на помещението, органите на реда намерили и иззели множество хартиени свивки, съдържащи крилообразни вещества с приблизително тегло около 4 грама, реагирали при направен полеви тест на амфетамин.

Иззети са и електрически котлон, две електрически везни, две стъклени колби, както и прекурсори. Открити са и химични течности - две бутилки ацетон и червен фосфор, използвани за производство на синтетични наркотични вещества.

Двамата мъже са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление – Созопол.

#тенево #ямболско село #нарколаборатории #Созопол

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Криминално

Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
20996
Чете се за: 03:45 мин.
Счупиха стъкло на офис на "Величие" в София Счупиха стъкло на офис на "Величие" в София
Чете се за: 01:47 мин.
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
31054
Чете се за: 03:05 мин.
Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани
6295
Чете се за: 01:02 мин.
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
18188
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори...
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ