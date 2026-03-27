Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им

54-годишен мъж почина след побой при опит да защити дъщеря си в Разградско.

Извършителят - 32-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово, е задържан в Районното управление в Кубрат. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

По първоначални данни инцидентът се е случил в дома на жертвата малко след 22.30 ч. снощи, където извършителят влязъл, за да притеснява 27-годишна жена. Баща ѝ се опитал да се намеси, но мъжът го нападнал с юмруци и ритници. Въпреки че на място пристигнал екип на Спешна помощ, 54-годишният мъж починал.

32-годишният извършител е арестуван, а пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане пред Окръжен съд - Разград.