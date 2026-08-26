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Мъж, пренасящ гилотина в задната част на пикапа си, беше арестуван във Вашингтон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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мъж пренасящ гилотина задната част пикапа беше арестуван вашингтон
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Мъж беше арестуван във Вашингтон, след като в задната част на пикапа му бе открита гилотина в реален размер, съобщи полицията в американската столица, цитирана от Франс прес.

Превозното средство е било забелязано вчера следобед в зона, където паркирането е забранено, уточни полицията на Капитолия, където се намира Конгресът на САЩ.

"Заподозреният - Филан Там Дуй Ли, от град Джулиън в щата Калифорния, беше арестуван за пренасяне на опасно оръжие предвид притежанието на гилотината", допълват органите на реда.

Ли е тръгнал от Калифорния към столицата Вашингтон, посочи полицията, като уточни, че следователи "проверяват съдебното минало на заподозрения, за да научат повече за причините, поради които той е пристигнал във Вашингтон".

Пикапът е бил паркиран близо до сградата на Капитолия и на Върховния съд на САЩ, две институции, чиито служители в момента са в лятна ваканция, отбелязва АФП.

#САЩ #мъж #гилотина #Вашингтон #задържан

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