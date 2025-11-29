БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Мъжката щафета на България завърши на 12-о място в Световната купа по шорттрек в Дордрехт

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Световната купа продължава до неделя.

Мъжката щафета на България завърши на 12-о място в Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е част от олимпийските квалификации за игрите в Италия през февруари 2026 г.

Съставът в лицето на Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишира четвърти в ранкинг серията с време 7:06.802 минути, като остана зад отборите на Великобритания, Полша и Турция.

В репешажите на 1500 метра Кюмюрджиев премина четвъртфиналите след съдийско решение, класирайки се четвърти в девета серия. Асен Гюров завърши пети в трета серия с 2:28.559 минути, а Максим Максимов остана седми в седма серия с 2:37.483.

На полуфиналните репешажи Кюмюрджиев финишира седми в първа серия с време 2:24.842 минути, като само победителите продължаваха напред.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.

