Мъжката щафета на България завърши на 12-о място в Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е част от олимпийските квалификации за игрите в Италия през февруари 2026 г.

Съставът в лицето на Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишира четвърти в ранкинг серията с време 7:06.802 минути, като остана зад отборите на Великобритания, Полша и Турция.

В репешажите на 1500 метра Кюмюрджиев премина четвъртфиналите след съдийско решение, класирайки се четвърти в девета серия. Асен Гюров завърши пети в трета серия с 2:28.559 минути, а Максим Максимов остана седми в седма серия с 2:37.483.

На полуфиналните репешажи Кюмюрджиев финишира седми в първа серия с време 2:24.842 минути, като само победителите продължаваха напред.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.