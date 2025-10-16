Мъжкият ни национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка в Джакарта

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев бе доволен от представянето на родните гимнастици.
Мъжкият национален отбор по спортна гимнастика проведе успешна подиум тренировка преди началото на световното първенство, което ще се състои в Джакарта (Индонезия).
Братята Кевин и Еди Пеневи, Давид Иванов, Димитър Димитров и Даниел Трифонов изпробваха уредите в модерната "Индонезия Арена", където ще се проведат всички състезания от шампионата.
"Тренировката беше добра. Състезателите допуснаха някои грешки, но причината е в недостатъчната аклиматизация и дългото пътуване, което продължи над 30 часа. До началото на първенството остават още два дни и смятам, че дотогава всичко ще бъде наред", заяви президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев, който води родната делегация.
Българският отбор ще се състезава в петия поток и ще започне участието си на уред висилка. Националите ще излязат на подиума в неделя, заедно с представителите на Република Корея, Република Южна Африка, Куба, Германия, Испания, Кипър, Кайманови острови, Швейцария, Исландия и Узбекистан.