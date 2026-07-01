Мбапе стана №1 по голове в елиминационни мачове на световните първенства

Килиан Мбапе продължава да пише история. Капитанът на Франция подобри още едно постижение в своята звездна кариера. Нападателят вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове на директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. Това се случи при ценния успех на французите срещу Швеция с 3:0 в първия кръг от елиминационната фаза.

Една от звездите на Реал Мадрид отбеляза 2 попадения във вратата на шведите и вече може да се похвали с 10 в 9 мача след груповата фаза на най-големия футболен форум на планетата. Към този момент 27-годишният футболист ма общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на ФИФА. Аржентинецът е с 19 гола, но едва шест от тях са в мачове от елиминациите.

Преди двубоя с Швеция Мбапе делеше първото място за най-много голове в елиминационни мачове заедно с бразилците Леонидас и Роналдо с по осем. От действащите футболисти няма нито един друг в Топ 10.