МЕЧ регистрира листите с кандидати за народни представители за изборите на 19 април

Партия "Морал единство чест" регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР София град.

Ето имената на всички водачи на листите на МЕЧ:

1 МИР Благоевград - Кирил Веселински

2 МИР Бургас - Венцислав Петков

3 МИР Варна - Николай Радулов

4 МИР Велико Търново - Деян Петков

5 МИР Видин - Соня Гарчева

6 МИР Враца - Красимир Манов

7 МИР Габрово - Кристина Уланова

8 МИР Добрич - Никола Тодоров

9 МИР Кърджали - Деница Цветкова

10 МИР Кюстендил - Росен Иванов

11 МИР Ловеч - Христо Расташки

12 МИР Монтана - Калоян Тачев

13 МИР Пазарджик - Росен Иванов

14 МИР Перник - Светлин Стоянов

15 МИР Плевен - Деян Петков

16 МИР Пловдив град - Радостин Василев

17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев

18 МИР Разград - Гергана Колева

19 МИР Русе - Калоян Тачев

20 МИР Силистра - Венцислав Петков

21 МИР Сливен - Зафир Гочев

22 МИР Смолян - Борислав Петков

23 МИР София град - Христо Расташки

24 МИР София град - Красимир Манов

25 МИР София град - Радостин Василев

26 МИР София област - Николай Радулов

27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински

28 МИР Търговище - Гергана Колева

29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев

30 МИР Шумен - Георги Няголов

31 МИР Ямбол - Борислав Петков