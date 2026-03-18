МЕЧ регистрира листите с кандидати за народни представители за изборите на 19 април

Партия "Морал единство чест" регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони за предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР София град.
Ето имената на всички водачи на листите на МЕЧ:
1 МИР Благоевград - Кирил Веселински
2 МИР Бургас - Венцислав Петков
3 МИР Варна - Николай Радулов
4 МИР Велико Търново - Деян Петков
5 МИР Видин - Соня Гарчева
6 МИР Враца - Красимир Манов
7 МИР Габрово - Кристина Уланова
8 МИР Добрич - Никола Тодоров
9 МИР Кърджали - Деница Цветкова
10 МИР Кюстендил - Росен Иванов
11 МИР Ловеч - Христо Расташки
12 МИР Монтана - Калоян Тачев
13 МИР Пазарджик - Росен Иванов
14 МИР Перник - Светлин Стоянов
15 МИР Плевен - Деян Петков
16 МИР Пловдив град - Радостин Василев
17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев
18 МИР Разград - Гергана Колева
19 МИР Русе - Калоян Тачев
20 МИР Силистра - Венцислав Петков
21 МИР Сливен - Зафир Гочев
22 МИР Смолян - Борислав Петков
23 МИР София град - Христо Расташки
24 МИР София град - Красимир Манов
25 МИР София град - Радостин Василев
26 МИР София област - Николай Радулов
27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински
28 МИР Търговище - Гергана Колева
29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев
30 МИР Шумен - Георги Няголов
31 МИР Ямбол - Борислав Петков