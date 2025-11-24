БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Мексиканката Фатима Бош завоюва титлата Мис Вселена 2025 (СНИМКИ)

Фатима Бош Фернандес от Мексико бе коронована за носителка на титлата "Мис Вселена 2025" в Тайланд.

25-годишната мексиканка беше в центъра на бурното 74-то издание на популярния конкурс за красота. В Банкок тя се противопостави на публичен тормоз от страна на един от водещите.

Първа подгласничка на победителката стана 29-годишната Правеенар Сингх от Тайланд, а 25-годишната Стефани Адриана Абасали Насер от Венецуела се класира на трето място.

Ахтиса Манало от Филипините и Оливия Ясе от Кот д'Ивоар заеха съответно четвърто и пето място в подреждането.

Снимки: БТА

#Мис Вселена 2025 #Мексико #конкурс за красота

