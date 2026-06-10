Мексико Сити обяви неучебен ден заради откриването на Мондиал 2026

Властите в Мексико предприемат извънредни мерки за откриващия ден на световното първенство по футбол. Президентът на страната Клаудия Шейнбаум обяви, че в четвъртък учениците в Мексико Сити няма да посещават училище, а част от федералната администрация ще работи от домовете си.

Решението е свързано с очаквания огромен интерес към двубоя между домакина Мексико и Република Южна Африка, който ще даде начало на Мондиал 2026. Срещата започва в 13:00 часа местно време и ще бъде първата от общо 104 мача на световните финали, които ще се проведат в Мексико, Канада и Съединените щати.

Освен спирането на учебните занятия, федералните служители ще могат да изпълняват задълженията си дистанционно, като изключение правят работещите в ключови обществени услуги и ангажираните пряко с организацията на турнира.

"Мерките са насочени към подобряване на мобилността, пътната безопасност и достъпността както за жителите на Мексико Сити, така и за гостите на града по случай откриването на Световното първенство по футбол“, заяви Шейнбаум.

Президентът отправи и призив към частния сектор да въведе дистанционен режим на работа за несъществените административни дейности, за да бъде намален трафикът в мексиканската столица.

След мача на откриването националният отбор на Мексико ще продължи участието си в група А със среща срещу Република Корея на 18 юни в Сапопан, а шест дни по-късно ще се изправи срещу Чехия отново в Мексико Сити.