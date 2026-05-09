БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Меси блести при изразителна победа на Интер Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът демонстрира своята класа и допринесе за успеха на тима от Флорида в МЛС.

меси блести изразителна победа интер маями
Слушай новината

Лионел Меси и Интер Маями се върнаха към победите в МЛС. Аржентинецът и неговите съотборници отказаха Торонто с 4:2 в мач от редовния сезон.

Аржентинецът блесна с пълна сила за тима от Флорида, отбелязвайки гол и направи две асистенции. Попадението е под номер 907 в богата кариера на нападателя.

Родриго де Пол, Луис Суарес и Серхио Регийон също отбелязаха по един гол за отбора от Флорида. Емилио Аристасабал се разписа два пъти за канадците.

Интер Маями има 22 точки и е втори в класирането на Източната конференция. Торонто ФК е на осмо място с 14 точки.

#ФК Интер Маями #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
2
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
3
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
4
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
5
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
6
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Футбол

Очаквайте: Всичко за титлата на Левски и старта на третия етап на Джиро д'Италия в "Арена спорт"
Очаквайте: Всичко за титлата на Левски и старта на третия етап на Джиро д'Италия в "Арена спорт"
Интер се разправи с Лацио с лекота дни преди финала за Купата Интер се разправи с Лацио с лекота дни преди финала за Купата
Чете се за: 01:20 мин.
Селта излъга Атлетико Мадрид Селта излъга Атлетико Мадрид
Чете се за: 02:02 мин.
Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Чете се за: 04:17 мин.
Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ)
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов" Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
Путин: Войната с Украйна върви към своя край Путин: Войната с Украйна върви към своя край
Чете се за: 00:55 мин.
По света
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората,...
Чете се за: 04:42 мин.
Общество
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ