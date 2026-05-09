Меси блести при изразителна победа на Интер Маями

Лионел Меси и Интер Маями се върнаха към победите в МЛС. Аржентинецът и неговите съотборници отказаха Торонто с 4:2 в мач от редовния сезон.

Аржентинецът блесна с пълна сила за тима от Флорида, отбелязвайки гол и направи две асистенции. Попадението е под номер 907 в богата кариера на нападателя.

Родриго де Пол, Луис Суарес и Серхио Регийон също отбелязаха по един гол за отбора от Флорида. Емилио Аристасабал се разписа два пъти за канадците.

Интер Маями има 22 точки и е втори в класирането на Източната конференция. Торонто ФК е на осмо място с 14 точки.