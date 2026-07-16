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Меси: Мачът с Испания ще бъде специален за мен

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Спорт
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Познавам този отбор много добре, заяви капитанът на Аржентина преди финала на световното първенство.

Меси: Мачът с Испания ще бъде специален за мен
Снимка: БТА
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Аржентинският нападател Лионел Меси коментира финала на Световното първенство по футбол срещу Испания.

Испания е огромен отбор с невероятни играчи. Познавам този отбор много добре. Следя тези играчи и знам техните възможности. Няколко от тях представляват Барселона – клуб, който много обичам и продължавам да следя. Ще бъде специален мач за мен“, цитира Меси Mundo Deportivo.

В полуфиналите на Световното първенство през 2026 г. Аржентина победи Англия (2:1), а Испания победи Франция (2:0). Финалът и мачът за третото място ще се проведат на 19 юли.

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