Меси: Мачът с Испания ще бъде специален за мен

Аржентинският нападател Лионел Меси коментира финала на Световното първенство по футбол срещу Испания.

„Испания е огромен отбор с невероятни играчи. Познавам този отбор много добре. Следя тези играчи и знам техните възможности. Няколко от тях представляват Барселона – клуб, който много обичам и продължавам да следя. Ще бъде специален мач за мен“, цитира Меси Mundo Deportivo.

В полуфиналите на Световното първенство през 2026 г. Аржентина победи Англия (2:1), а Испания победи Франция (2:0). Финалът и мачът за третото място ще се проведат на 19 юли.