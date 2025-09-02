Метрото ще работи с удължено работно време на 4 септември

За улеснение на зрителите на срещата от световните квалификации за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. между националните отбори по футбол на България и Испания метрото ще работи с удължено работно време. Мотрисите ще се движат 30 минути след полунощ.

Футболната среща ще се проведе на 4 септември 2025 г. от 21.45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Мачът ще може да гледате и в ефира на БНТ 1.