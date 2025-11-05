Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта

Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта. В операцията на българските правоохранителни органи - главните дирекции на МВР „Гранична полиция“ и „Борба с организираната престъпност“, участват Агенция „Митници“ и представители на партньорски служби.

Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс. Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.

В 16.00 ч. на брифинг се очаква подробна информация за създадената организация и хода на операцията властите. Може да гледате на живо тук.