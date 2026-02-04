БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Международната федерация по борба обяви системата на квалификациите за Игрите в Лос Анджелис 2028

от БНТ
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
гледайте европейската квалификация борба олимпийските игри париж 2024 живо бнт
Слушай новината

Международната федерация по борба (UWW) обяви системата на квалификациите за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, съобщиха от Българска федерация по борба.

За най-големия спортен форум на планетата ще има по 16 състезатели във всяка категория, които ще се класират чрез 4 квалификационни състезания. А именно:

1. От световното първенство през 2027-а квоти взимат всички медалисти (златен, сребърен, два бронзови) или ще бъдат раздадени 72 визи в 18-те олимпийски категории.

2. Следва ранглистата, според която UWW ще класира тримата най-добри борци във всяка категория, които не са минали първия етап от квалификациите.
Ранглистата се формира според класирането на 7 състезания преди игрите.
– континентално първенство през 2027-а,
- рейтинговите турнири същата година (3 състезания),
- световно първенство през 2027-а,
- рейтинговия турнир през 2028-а (1 състезание),
- континенталното първенство през 2028-а.

Така според ранглистата 54 състезатели ще получат квоти за съответния Национален олимпийски комитет (НОК). Квотите не са поименни, а се дават на държавата, която може да замени състезателя, който я е спечелил, с друг.

3. От континенталните първенства ще се получават по две квоти във всяка категория, тоест финалистите придобиват право за участие на игрите.
От континенталните първенства ще бъдат раздадени 144 визи.

4. Световната олимпийска квалификация е финалната фаза. Само победителите в 18-те категории ще получат визи.
Право на участие имат само състезателите, които до момента нямат визи. Така квоти ще бъдат раздадени за всяка категория, както следва:

4 квоти - Световно първенство 2027

3 квоти – ранглиста на UWW

8 квоти - континентални квалификации (2 Европа, 2 Азия, 2 Панамерика, 2 Африка и Океания)

1 квота - Световна олимпийска квалификация

На рейтинговите турнири всяка държава може да участва максимум с двама борци във всяка категория, като ще има толеранс от 2 кг допустимо тегло. За световните и континентални първенства се прилагат стандартните правила.

Предстои промяна и в присъждането на точките в ранглистата.

Product image
