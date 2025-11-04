БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Международната космическа станция ще намери гибелта си в точката "Немо" през 2030 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Още
Запази
Международната космическа станция ще намери гибелта си в точката "Немо" през 2030 г.
Слушай новината

Международната космическа станция отбеляза знаков етап от своето съществуване, но дните на историческата орбитална лаборатория са преброени и през 2030 г. части от нея ще паднат в района на точката "Немо", или гробището за космически кораби, пише сайтът Спейс.

2 ноември отбеляза 25-годишнината от непрекъснатото обитаване на МКС, която си е извоювала място в историята като едно от най-великите (и най-скъпи) технологични постижения на човечеството.

Хората обаче няма защо да се готвят за отбелязването на нейната 50-годишнина, тъй като орбиталната станция е в последната фаза от съществуването си.

Американската космическа агенция НАСА и нейните партньори планират да изведат остаряващото съоръжение от орбита към края на 2030 г., като използват модифицирана, изключително здрава версия на товарната капсула "Дракон" на "Спейс Екс", за да я спуснат над необитаема част от океана.

Международната космическа станция ще завърши своя жизнен път в т.нар. "гробище за космическите кораби" - част от Тихия океан, разположена около точката "Немо", която е кръстена на известния капитан на подводница от романа "Двадесет хиляди левги под водата" (1871) на Жул Верн.

"Това отдалечено място в океана се намира на около 2688 км от най-близката суша", припомнят от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

Тази отдалеченост обяснява привлекателността на точката "Немо" за планиращите мисии, които през последните десетилетия са изхвърлили там няколкостотин големи космически кораба: ако наблизо няма суша, практически няма вероятност падащи парчета от горяща техника да нанесат вреда на хора, сгради или друга инфраструктура.

Някои части от космическата станция вероятно ще оцелеят при огненото си навлизане в атмосферата.

Инженерите на НАСА очакват разпадането на орбиталната станция да се случи като поредица от три събития: първо отделяне на слънчевите панели и радиатора, последвано от разпадане и отделяне на непокътнатите модули и сегмента на фермата и накрая фрагментиране на отделните модули и загуба на структурната цялост на фермата - най-големия компонент на станцията.

Докато отломките продължават да навлизат в атмосферата, се очаква външната обвивка на модулите да се стопи и да изложи вътрешното оборудване на бързо нагряване и топене, обясняват от НАСА.

Според очакванията повечето хардуерни елементи на станцията ще изгорят или ще се изпарят по време на интензивното нагряване при повторното навлизане в атмосферата. Някои по-плътни или устойчиви на топлина компоненти, като например сегментите на фермата, се очаква да оцелеят и да паднат в необитаемия район на океана.

Този анализ се основава на поведението при повторно влизане в атмосферата на други големи космически апарати като съветско-руската космическа станция "Мир" и "Скайлаб" на НАСА. Последните дни на тези две орбитални станции носят някои поуки за планиращите мисии, особено имайки предвид, че орбитата на Земята става все по-пренаселена.

През март 2001 г. Русия насочи "Мир" към контролирано завръщане в атмосферата близо до точката "Немо".

НАСА се опита да се освободи от "Скайлаб" над Индийския океан през юли 1979 г., но не успя напълно и обгорени части от станцията паднаха върху част от Западна Австралия, а град Есперанс, както е известно, наложи на американската космическа агенция глоба от 400 долара за замърсяване.

С дължина 33 метра и тегло 130 тона, "Мир" остава най-големият обект, паднал на Земята над гробището за космически кораби (или където и да е другаде).

Международната космическа станция обаче ще подобри този рекорд: тя е дълга колкото футболно игрище и тежи 460 тона.

#точката "Немо" #гробище за космическите кораби #МКС

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
5
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
227 граждани глобени за фалшиви и шеговити обаждания на телефон 112
6
227 граждани глобени за фалшиви и шеговити обаждания на телефон 112

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Наука и технологии

Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята
Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол? Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
8645
Чете се за: 17:05 мин.
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Чете се за: 01:10 мин.
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
10422
Чете се за: 03:52 мин.
Първата в света трансплантация на белодробна артерия извършиха в Рим Първата в света трансплантация на белодробна артерия извършиха в Рим
Чете се за: 00:57 мин.
Китай потвърди плановете си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г. Китай потвърди плановете си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г.
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ