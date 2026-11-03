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Международният ръгби лагер в Костинброд събра повече от 50 деца

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Спорт
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От 31 октомври до 2 ноември младите таланти на ОРК "Костинброд", "Ръгби Перник" и РК НСА "Васил Левски" тренираха съвместно с играчи и специалисти от малтийската ръгби академия „Кавалиери“

международният ръгби лагер костинброд събра повече деца
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Повече от 50 състезатели под 15-годишна възраст взеха участие в международния ръгби лагер в Костинброд, организиран от ОРК Костинброд.

Заниманията се проведоха в спортен комплекс "Белица" в града. В рамките на три дни от 31 октомври до 2 ноември младите таланти на ОРК "Костинброд", "Ръгби Перник" и РК НСА "Васил Левски" тренираха съвместно с играчи и специалисти от малтийската ръгби академия „Кавалиери“ (Kavalieri Rugby Academy), а заниманията бяха водени от петима треньори от Малта и четирима от България – от Костинброд, Перник, София и Пловдив.

Сред българските треньори бяха Абеди Бираджакли, учредител и мениджър на РК "Бесите" Пловдив, Костадин Дебренлиев, който е дългогодишен състезател на мъжкия национален отбор на България по ръгби 15 и ръгби 7, и селекционер на младежкия национален отбор (до 20 г.) и Владислав Михов, треньор в клуб Ръгби Перник.

Лагерът беше организиран от местния Общински ръгби клуб "Костинброд" (ОРК "Костинброд"), с основен двигател на събитието неговия председател и треньор Александър Михайлов, и с подкрепата на Община Костинброд.

"Поздравления за Kavallieri Rugby Academy, които днес ни изнесоха много хубав урок и ни позволиха да вкусим истински ръгби дух! Нашите състезатели показаха, че духът на ръгби е жив и е изключително силен в Костинброд и сме горди с тяхното представяне! Огромни поздравления и на момчетата от Ръгби НСА София - Rugby NSA Sofia и ръгби ,,Перник”!", написаха във фейсбук профила си от ОРК Костинброд.

#ОРК Костинброд

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