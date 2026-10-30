Михаил Атанасов донесе бронзов медал на България от Купа Свечников

Михаил Атанасов спечели бронзов медал при момчетата до 14 години на международния турнир по сабя за Купа Свечников, който започна в столичната зала "София“. Българският състезател направи силно представяне и се качи на почетната стълбичка в конкуренцията на 64 участници от 14 държави.

Представителят на клуб Свечников започна надпреварата по впечатляващ начин, записвайки шест победи в шест срещи от груповата фаза. В директните елиминации Атанасов продължи успешната си серия с победа над испанеца Мартин Пинеда Рикелме с 15:10, след което отстрани и гърка Панайотис Гулиелмос Захарапулос с 15:12.

В двубоя за класиране сред медалистите българинът надделя над Матю Айдан Тагуино от Филипините с 15:11. На полуфиналите Атанасов отстъпи с 8:15 пред румънеца Михай Александру Тугуи и приключи участието си с бронзово отличие.

Близо до медалите достигна и Дамян Мйержвински от Пловдив БГ. Той се наложи над сънародника си Мартин Начев с 15:11 в срещата за място сред най-добрите осем, но впоследствие загуби от украинеца Виталий Недопас с 8:15 и завърши на пета позиция.

Добро представяне записаха още Петър Петров от Ахил, който се нареди девети, и Мартин Начев от Младост, приключил на десето място. Калоян Боев зае 20-а позиция, а Петър Иванов остана 26-и.

При момичетата до 14 години участваха 71 състезателки от 11 държави, включително девет българки. Най-предно класиране от родните представителки постигна Стелияна Йорданова от Корсар, която завърши 25-а. Нейната съотборничка Ралица Корсева също намери място сред най-добрите 32, заемайки 31-ва позиция.

Международният турнир за Купа Свечников ще продължи до неделя, като се очаква на пътеките в зала „София“ да излязат над 800 сабльори от 28 държави.

В събота програмата продължава с индивидуалните срещи при кадетите и отборната надпревара при кадетките.