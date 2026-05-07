Михаил Околийски: МС прие Национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип

Министерският съвет на днешното си заседание прие Национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип, съобщи на брифинг служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

Ваксинацията ще обхваща всички деца от шестмесечна до седемгодишна възраст. Ще бъдат имунизирани и децата от 7 до 18 години с хронични заболявания, информира министърът. Той припомни, че подобна програма срещу грип съществува за възрастните хора над 65 години. С въвеждането ѝ и при децата се предпазват техните родители, баби и дядовци, посочи здравният министър. Той съобщи, че към момента се предвижда 17% обхват на програмата за децата до 7 години и на около 10 000 деца с хронични заболявания между 7 и 17 години. Околийски уточни, че ще бъдат финансирани единствено поставените ваксини по програмата, така че няма риск от загуба на обществен ресурс.

Служебният кабинет прие още Национална програма за патронажна грижа за бременни жени и децата до двегодишна възраст. Такава програма досега имаше частично за децата до шестмесечна възраст, каза Околийски. По думите му, по този начин ще може квалифицирани специалисти, медицински сестри и акушерки, както и мултидисциплинарни екипи при необходимост да осигуряват индивидуална грижа в домовете на младите семейства. В годините е коментирана голямата нужна от патронажна грижа, каза министърът и изрази удовлетвореност, че за два месеца е постигнат консенсус с повечето заинтересовани страни. За програмата ще бъдат отделени 1 млн. евро годишно. Програмата ще позволи ранно диагностициране на потенциални проблеми в развитието.

По отношение на работата на Министерството на здравеопазването през последните два месеца Околийски каза, че е направен сериозен анализ на всички постигнати задачи и тези, които не са довършени поради липса на време. За скринингите за рак на дебелото черво и за рак на шийката на матката са приети нови алгоритми за поведение с наличния ресурс от тестове, които са заплатени, и се предвижда през юни те да започнат, посочи министър Околийски.

По повод на спрени в началото на април обществени поръчки за обработки срещу комари заради съществени нарушения, Михаил Околийски съобщи, че средствата ще бъдат използвани от Министерството на земеделието и храните през Българската агенция по безопасност на храните, за да могат в най-кратки срокове да бъдат третирани районите с водоеми и по поречието на река Дунав. Обработката срещу комарните популации е леко закъсняла, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка и незаконосъобразната методика, по която е била съставена, поясни министърът. Поръчката беше спряна като в последния момент е била обжалвана, така че нямахме възможност да я проведем в срок. Опитваме се да намалим щетите, доколкото е възможно, каза още здравният министър.