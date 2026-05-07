БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Околийски: МС прие Национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази
Михаил Околийски: МС прие Национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип
Снимка: БТА
Слушай новината

Министерският съвет на днешното си заседание прие Национална програма за ваксинопрофилактика при деца срещу сезонен грип, съобщи на брифинг служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

Ваксинацията ще обхваща всички деца от шестмесечна до седемгодишна възраст. Ще бъдат имунизирани и децата от 7 до 18 години с хронични заболявания, информира министърът. Той припомни, че подобна програма срещу грип съществува за възрастните хора над 65 години. С въвеждането ѝ и при децата се предпазват техните родители, баби и дядовци, посочи здравният министър. Той съобщи, че към момента се предвижда 17% обхват на програмата за децата до 7 години и на около 10 000 деца с хронични заболявания между 7 и 17 години. Околийски уточни, че ще бъдат финансирани единствено поставените ваксини по програмата, така че няма риск от загуба на обществен ресурс.

Служебният кабинет прие още Национална програма за патронажна грижа за бременни жени и децата до двегодишна възраст. Такава програма досега имаше частично за децата до шестмесечна възраст, каза Околийски. По думите му, по този начин ще може квалифицирани специалисти, медицински сестри и акушерки, както и мултидисциплинарни екипи при необходимост да осигуряват индивидуална грижа в домовете на младите семейства. В годините е коментирана голямата нужна от патронажна грижа, каза министърът и изрази удовлетвореност, че за два месеца е постигнат консенсус с повечето заинтересовани страни. За програмата ще бъдат отделени 1 млн. евро годишно. Програмата ще позволи ранно диагностициране на потенциални проблеми в развитието.

По отношение на работата на Министерството на здравеопазването през последните два месеца Околийски каза, че е направен сериозен анализ на всички постигнати задачи и тези, които не са довършени поради липса на време. За скринингите за рак на дебелото черво и за рак на шийката на матката са приети нови алгоритми за поведение с наличния ресурс от тестове, които са заплатени, и се предвижда през юни те да започнат, посочи министър Околийски.

По повод на спрени в началото на април обществени поръчки за обработки срещу комари заради съществени нарушения, Михаил Околийски съобщи, че средствата ще бъдат използвани от Министерството на земеделието и храните през Българската агенция по безопасност на храните, за да могат в най-кратки срокове да бъдат третирани районите с водоеми и по поречието на река Дунав. Обработката срещу комарните популации е леко закъсняла, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка и незаконосъобразната методика, по която е била съставена, поясни министърът. Поръчката беше спряна като в последния момент е била обжалвана, така че нямахме възможност да я проведем в срок. Опитваме се да намалим щетите, доколкото е възможно, каза още здравният министър.

#Михаил Околийски #ваксинация на деца #ваксина за грип #доц. Михаил Околийски

Последвайте ни

ТОП 24

Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
1
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
5
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна...
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"
6
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
3
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Политика

Корман Исмаилов: Имаме дружества с голяма задлъжнялост и некачествени услуги
Корман Исмаилов: Имаме дружества с голяма задлъжнялост и некачествени услуги
Георги Клисурски: София, Пловдив, Варна и Бургас получават 22 млн. евро за детски градини Георги Клисурски: София, Пловдив, Варна и Бургас получават 22 млн. евро за детски градини
Чете се за: 03:35 мин.
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България" Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Чете се за: 03:45 мин.
Работата на парламента: Заявките за реформи на "Прогресивна България" Работата на парламента: Заявките за реформи на "Прогресивна България"
Чете се за: 05:45 мин.
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Георги Клисурски: София, Пловдив, Варна и Бургас получават 22 млн. евро за детски градини Георги Клисурски: София, Пловдив, Варна и Бургас получават 22 млн. евро за детски градини
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Емил Дечев: ГДБОП свали четири сайта за фалшиви лекарства Емил Дечев: ГДБОП свали четири сайта за фалшиви лекарства
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Специални части спасиха “заложници” във Варна (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
ЕС забранява приложенията за разголване с помощта на изкуствен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ