Мик Шумахер се раздели с Алпин

Мик Шумахер сложи край на двугодишния си престой във френския ендюрънс отбор Алпин.

Все още не е ясно къде ще продължи кариерата на 26-годишния германец, но специализирани медии спекулират за преминаване в IndyCar сериите в САЩ.

"Благодарен съм на Алпин Ендюрънс за изминалите две години, защото научих много на и извън трасето. Желая на служителите на отбора всичко най-добро в бъдеще", написа той в социалната мрежа Инстаграм.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Mick Schumacher (@mickschumacher)





Шумахер, син на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер, кара в най-престижния автомобилен шампионат през 2021 и 2022 с американския отбор Хаас. Неговият договор обаче не бе продължен и към днешна дата завръщане във Формула 1 изглежда малко вероятно.