Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Именно петкратната носителка на Големия кристален глобус продължава да води в генералното класиране за отличието.

Микаела Шифрин
Снимка: БТА
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау (Австрия), 20-ти кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Петкратната носителка на Големия кристален глобус водеше след първия манш и завърши с време 1:50.52 минути (56.22 и 54.30 секунди).

30-годишната американка изпревари с 0.41 секунди своята сънародничка Паула Молцан, която остана на втора позиция. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе. Тя е на 0.65 секунди зад Шифрин. На четвърто място остана швейцарката Камий Раст.

Американската състезателка има общо 107 победи за Световната купа, 70 в слалома и подобри двата рекорда, които са нейно притежание. Шифрин вече има 6 победи в 7 слалома през настоящия сезон до момента, постигайки шести успех в участията си във Флахау.


Паула Молцан записа четвъртото си второ място в старт за Световната купа, като се качи на подиума за трети път през кампанията.

В генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин с 923 точки, пред Камий Раст със 753 и Паула Молцан с 502. В подреждането в дисциплината слалом убедителна лидерка е Шифрин с 680 точки. Камий Раст е на втората позиция с 412 пункта.

Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените продължава на 17 и 18 януари съответно със спускане и супергигантски слалом в Тарвизио, Италия.

