Микел Артета: Не знам дали ще отнеме още седмица или две, но нещо ще се случи

Мениджърът на Арсенал Микел Артета приветства вратаря Давид Рая за спасяванията му при победата с 1:0 като гост на Спортинг Лисабон в първи мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Резервата Кай Хаверц вкара гол в добавеното време, за да постави Арсенал на пътя към полуфиналите преди реванша следващата седмица на „Емирейтс“.

Артета обаче трябваше да благодари на Рая за това, че запази Арсенал с прекрасно ранно спасяване след удар на Макси Араухо. Рая също така се намеси решително в края на мача, преди Хаверц да отбележи победния гол в първата минута на добавеното време.

„Той е изключителен, великолепен и невероятен. Не мога да намеря точното прилагателно. Но и това е достатъчно. Толкова сме щастливи, че го имаме“, каза Артета за Рая.

Отборът на Артета пристигна в Португалия, разтърсен от последователни загуби за първи път този сезон. Но победата им в последния момент в Лисабон им дава значителен тласък, не само на европейската сцена, но и преди мача им от Висшата лига срещу Борнемут на „Емирейтс“ в събота.

Арсенал има възможност да поведе с 12 точки пред съперника си за титлата Манчестър Сити, който ще се изправи срещу Челси ден по-късно на „Стамфорд Бридж“.

„Беше голяма вечер, голям момент в сезона. Имахме какво да докажем. Вчера говорих за идентичността и нещата, които исках да видя на този терен. Определено се случи. Имаше промяна там, срещу голям противник. Най-доброто нещо, което можете да направите вместо да говорите, е да наблюдавате. Огледайте се около себе си и вижте как реагират хората. Как говорят, как ви гледат, как ви съдят, какво правят, гледат ли на себе си, започват ли да критикуват други хора? Огледайте се и ще научите средата и хората, които са около вас. Не мога да се гордея повече, че работя в клуб с хора, които само питат: „Какво друго мога да направя, за да помогна?“ И когато имате такива хора, не знам дали ще отнеме още седмица или две, но наистина нещо ще се случи накрая, защото го заслужаваме", каза още Артета.

Full-time emotions

Impact from bench

Raya's display



