Кай Хаверц донесе късна победа на Арсенал в Лисабон

Арсенал постигна минимален, но изключително ценен успех с 1:0 при гостуването си на Спортинг (Лисабон) в първи четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

Двубоят на стадион „Жозе Алвеладе“ предложи малко голови положения, но много битка и тактическо надлъгване. Домакините започнаха по-активно и още в началото бяха близо до попадение, след като Максимилиано Араухо разтресе напречната греда след намеса на Давид Рая. Испанският страж имаше ключова роля и малко по-късно, спасявайки удар на Жени Катамо.

Арсенал отговори със ситуации пред вратата на Руи Силва, като най-опасната през първата част дойде след центриране от корнер на Нони Мадуеке, което облиза гредата. В края на полувремето Мартин Йодегор отправи първия точен удар за гостите, но без да затрудни вратаря.

След почивката натискът на двата отбора се редуваше, а в 65-ата минута Арсенал стигна до гол чрез Мартин Субименди. Попадението обаче бе отменено след намеса на ВАР заради засада.

Когато всичко вървеше към нулево равенство, "артилеристите“ нанесоха своя удар. В първата минута на добавеното време Кай Хавертц се оказа на точното място и реализира победния гол, с който донесе успеха на английския тим.