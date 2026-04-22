Милано се завръща на картата на Джиро д'Италия

Милано отново ще приеме етапи от колоездачната обиколка на Италия, след като в продължение на пет години градът бе извън маршрута на състезанието. За последно ломбардската столица бе домакин през 2021 г., когато там завърши финалното бягане по часовник, подпечатало титлата на Еган Бернал.

Тази година Милано ще бъде арена на финала на втората състезателна седмица на 24 май.

Етапът, който стартира от Вогера, е с дължина 157 км и се очаква да завърши с масов спринт. Това ще бъде юбилеен, 90-и финал на етап в Милано в цялата история на Джирото – абсолютен рекорд, който затвърждава статута на града като една от най-важните точки за колоезденето в Италия. Любопитен факт е, че в 79 от тези случаи Милано е приемал именно последната, решителна част от надпреварата. Очаква се италианската публика да създаде гореща атмосфера по улиците на града за завръщането на „Корса Роза“.

България ще бъде домакин на първите три етапа от Джирото, които ще се проведат между 8 и 10 май и ще бъде предавани на живо в ефира на БНТ 3.

Официалната церемония по откриване на 109-ото издание на Обиколката на Италия ще се състои на 6 май в Бургас.