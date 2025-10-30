Милър-Макинтайър разнищи Макаби за шеста поредна победа на Цървена звезда в Евролигата

Цървена звезда (Сърбия) продължава да бъде перфектен в Евролигата под ръководството на Саша Обрадович. "Червено-белите" постигнаха шести пореден успех, след като се наложиха с 99:92 като гост на Макаби Тел Авив (Израел) в един изключително нервен мач, изигран в зала "Александър Николич" в Белград, с цели 59 нарушения.

В центъра на победата отново бе Коди Милър-Макинтайър. Българският национал подобри най-доброто си постижение и записа първи "дабъл-дабъл" за този сезон. Вълка прекара 33 минути на паркета и завърши с 23 точки, 4 борби, 12 асистенции и Коефициент на полезно действие 26.

Така "звездашите" запазиха третата си позиция във временното класиране с 6 успеха от 8 двубоя, колкото имат и лидерът Апоел Тел Авив и втория Жалгирис (Литва). Израелският тим обаче има един мач по-малко. Селекцията на Одед Каташ пък се намира чак на 18-ото място с едва 2 победи.

Двубоят започна с шеметна размяна на кошове, като и двата отбора показаха точен мерник от тройката. Впоследствие гостите се откъснаха в средата на встъпителната четвърт с 18:11, в основата за което бе отговорен Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт напълни статистическата листа с 6 точки, 2 борби и 3 асистенции за само 4 минути игра. От другата страна Лони Уокър даваше сериозен отпор, но Вълка продължи своята доминация и изведе тима си до двуцифрен аванс преди да напусне паркета. До края на периода символичните домакини намалиха леко изоставането си, но резултатът продължаваше да изглежда добре за "звездашите" - 33:26.

Началото на сръбския тим бе ударно във втората четвърт, като отново Милър-Макинтайър бе главният двигател на неговото нападение. Българският национал успяваше всеки път да намери пролука в отбраната на съперника и взимаше правилните решения дали сам да финишира атаката, или да търси завършващото подаване. Взаимодействието между Вълка и Чима Монеке поддържаше дистанцията между двата отбора, въпреки че Джейлън Оард се опита да вдигне Макаби Тел Авив на крака с две свирепи забивки. А седмата асистенция на Коди Милър-Макинтайър гарантира, че Цървена звезда ще се оттегли на почивката с аванс от 10 точки - 58:48.

Пробуждане на Лони Уокър възстанови интригата в двубоя, който продължи да бъде висок по резултатност, но и по извършени нарушения. Отново Милър-Макинтайър си върна контрола в битката на гардовете и започна да надгражда над най-доброто си точково постижение в най-престижния европейски клубен турнир този сезон. В негово отсъствие символичните домакини все пак взеха глътка въздух и преди последните 10 минути изоставаха само с 6 точки - 71:77.

Макаби пренесе импулса от третия период в четвъртия и след 90 секунди игра вече водиха в резултата със 78:77. Играта на нерви продължи, а постепенно двата отбора оставаха и без ключови играчи заради пет лични фала. От едната страна мачът приключи преждевременно за Тре Кларк и Ошей Брисет, докато "звездашите" не можеха да разчитат на Никола Калинич и Ебука Изунду в заключителните минути. Разликата между съперниците продължи да бъде едно владение на топката, но във финалния спринт силната игра в подкошието на Изунду и завършващото докосване на Милър-Макинтайър се оказаха ключови и гостите прибраха успеха след 99:92.

Освен силното представяне на Коди Милър-Макинтайър, Чима Монеке изигра нов силен мач и завърши с 16 точки и 8 борби, а Ебука Изунду се отличи с 15 и 7.

Най-резултатен за израелския тим бе Джейлън Оард с 20 точки и 6 овладени под двата ринга топки, следван от Лони Уокър с 18 и Ошей Брисет с 12 и 5 борби.

В предстоящия девети кръг на Евролигата Цървена звезда приема гръцкия Панатинайкос на 5 ноември (сряда), а ден по-късно Макаби Тел Авив е домакин на вицешампиона Монако (Франция).