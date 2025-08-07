Милен Дудев: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали в подготовката

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години започва днес участието си на европейското първенство в дивизия "Б" в Република Северна Македония.

В Скопие българите ще спорят с Чехия, Белгия, Унгария и Норвегия. Националите излизат от 22:00 часа българско време тази вечер срещу Чехия в първия си мач.

"Мисля, че сме доволни от подготовката през последния месец. Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали, въпреки, че в началото беше много трудно, защото имахме контроли на третия и четвъртия ден. Имахме много проблеми с контузии по време на лагера, но благодарение на физиотерапевта ни Драгомир Иванов и кондиционния треньор Антонио Костов успяхме да запазим всички състезатели готови за европейското", коментира селекционерът Милен Дудев в интервю за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Успяхте ли да извлечете максимума от контролите, които изиграхте?

"Започнахме с две тежки контроли срещу един от лидерите в дивизия "Б" Полша, за които не бяхме готови. В останалите контроли се подобрявахме с всеки изминал мач и смятам, че лицето и визията на отбора, която показахме в последните две контроли, беше добра и се надявам да я пренесем и на турнира в Скопие."

Какво мислите за съперниците в групата на европейското и преодолима ли е?

"За съжаление, нашата група е най-тежка. И трите отбора - Белгия, Чехия и Унгария са много силни, а за Норвегия все още нямаме информация. Смятам, че от нашата група двата тима, които продължат напред, могат да достигнат и до Файнъл Фор. Ние сме фокусирани само върху мача с Чехия и не гледаме напред."

Какъв стил на игра да очакваме от националния отбор за кадети?

"Искахме да създадем отбор, който играе модерен, бърз и тактически грамотен баскетбол, с много енергия в защита и борбен дух. И не на последно място - да бъдем колектив. Надявам се да сме успели!"

Знаем, че новият директор "Развитие" към БФБ Пини Гершон е посещавал ваши тренировки. Какви съвети даде на момчетата?

"Пини Гергош вярва, че в България има много талант, но трябва много индивидуална работа. Посъветва ги всеки един от тях да намира време да стреля по 300-400 стрелби допълнително на ден и да работят много върху играта си един на един в защита и в нападение, защото там най-много изоставаме."

Какво бихте казали на всички в България, които ще ви стискат палци?