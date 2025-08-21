Милен Дудев влиза в щаба на представителния отбор на БК Миньор 2015

БК Миньор 2015 ще има нов помощник-треньор. Това е Милен Дудев, а новината бе съобщена от президента Николай Горанов пред BGbasket.com. Наставникът ще работи в треньорския екип, воден от Ивица Вукотич.

Дудев познава отлично обстановката при „жълто-черните“, тъй като в последните пет сезона е неизменна част от школата на клуба. Понастоящем е селекционер на българския национален отбор при момчетата до 16-годишна възраст, който води по време на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б.

Под негово ръководство бодрата смяна на „чуковете“ започна да трупа успехи на българска и европейска сцена. На сметката си има три титли на България, спечелени при момчетата до 13, 14 и 15 години. С 16-годишните момчета има бронз и сребро на финалите за въпросната възраст. 30-годишният специалист изведе и момчетата до 17 години до бронз на държавните първенства. Постиженията му при подрастващите продължават с Купа на БФБ при 14-годишните момчета, а с 16-годишните стига до сребро в същия турнир. Най-големият успех за треньора начело на Миньор е бронзовото отличие при момчетата до 15 г. в Европейската младежка лига.

Наставникът има и немалък опит в мъжкия баскетбол, макар и в ББЛ А Група. С тима от Перник е носител Купа на ББЛ, като има и няколко титли във втория ни ешелон. На два пъти стана Треньор №1 на годината в Перник. Бивш асистент е в представителния ни тим за младежи до 20-годишна възраст.