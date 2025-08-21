БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:07 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милен Дудев влиза в щаба на представителния отбор на БК Миньор 2015

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Дудев е неизменна част от школата на клуба в последните години, като също така е селекционер на националния отбор при момчетата до 16-годишна възраст

Милен Дудев
Снимка: БТА
Слушай новината

БК Миньор 2015 ще има нов помощник-треньор. Това е Милен Дудев, а новината бе съобщена от президента Николай Горанов пред BGbasket.com. Наставникът ще работи в треньорския екип, воден от Ивица Вукотич.

Дудев познава отлично обстановката при „жълто-черните“, тъй като в последните пет сезона е неизменна част от школата на клуба. Понастоящем е селекционер на българския национален отбор при момчетата до 16-годишна възраст, който води по време на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б.

Под негово ръководство бодрата смяна на „чуковете“ започна да трупа успехи на българска и европейска сцена. На сметката си има три титли на България, спечелени при момчетата до 13, 14 и 15 години. С 16-годишните момчета има бронз и сребро на финалите за въпросната възраст. 30-годишният специалист изведе и момчетата до 17 години до бронз на държавните първенства. Постиженията му при подрастващите продължават с Купа на БФБ при 14-годишните момчета, а с 16-годишните стига до сребро в същия турнир. Най-големият успех за треньора начело на Миньор е бронзовото отличие при момчетата до 15 г. в Европейската младежка лига.

Наставникът има и немалък опит в мъжкия баскетбол, макар и в ББЛ А Група. С тима от Перник е носител Купа на ББЛ, като има и няколко титли във втория ни ешелон. На два пъти стана Треньор №1 на годината в Перник. Бивш асистент е в представителния ни тим за младежи до 20-годишна възраст.

#Милен Дудев #БК Миньор 2015 Перник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
3
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Български баскетбол

Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна
Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна
Алекс Уандие е второто ново попълнение в БК Миньор 2015 Алекс Уандие е второто ново попълнение в БК Миньор 2015
Чете се за: 00:50 мин.
Росен Барчовски: Аз поемам цялата отговорност Росен Барчовски: Аз поемам цялата отговорност
Чете се за: 01:57 мин.
Българските националки започнаха Евробаскет за момичета до 16 г. с победа Българските националки започнаха Евробаскет за момичета до 16 г. с победа
Чете се за: 02:17 мин.
България без шанс за същинските световни квалификации България без шанс за същинските световни квалификации
Чете се за: 03:32 мин.
Георги Герганов ще играе за Ботев (Враца) през новия сезон в НБЛ Георги Герганов ще играе за Ботев (Враца) през новия сезон в НБЛ
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ