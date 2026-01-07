Женският баскетболен отбор на Берое с ново попълнение

Кейлани Купър официално е ново попълнение на женския баскетболен отбор на Берое. Американката е на 26 години и играе на позиция гард. През 2022 г. завършва Калифорнийския университет, Ривърсайд.

На професионално ниво преминава през отбори от Люксембург, Румъния, Пуерто Рико, Саудитска Арабия, Китай, а с португалския Бенфика изиграва силен сезон, помагайки на тимът да спечели шампионската титла и Купата на страната. За последно е част от ливанския Бейрут.

„Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!“, написаха от клуба в страницата си във „Фейсбук“.

Вчера клубът от Стара Загора привлече друга американска баскетболистка - Корин Кембъл.