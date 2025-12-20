Милена Тодорова аут от днешното състезание на Световната купа

Милена Тодорова ще пропусне днешното преследване при жените от Световната купа по биатлон в Анеси. Българката отпадна от сметките за състезанието на френска земя, тъй като има здравословни проблеми. Новината обяви самата биатлонистка чрез стори в своя Instagram профил.

„Заради здравословни проблеми се налага да завърша състезателната 2025 година предварително“, гласеше нейната публикация.

По този начин тя сложи край на състезанията за календарната година. За последно Тодорова взе участие в Анеси-Льо Гран Борнан,