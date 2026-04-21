Минесота изравни срещу Денвър, Кливланд поведе с 2:0 в плейофите на НБА

Минесота Тимбъруулвс изравни серията срещу Денвър Нъгетс на 1:1 победи в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА, след успех със 119:114 като гост. "Вълците“ сложиха край на серия от 13 поредни победи на шампионите и си върнаха предимството преди двата мача в Минеаполис.

Антъни Едуардс поведе гостите с 30 точки и 10 борби, а Джулиъс Рандъл и Донте ДиВинченцо имаха ключова роля в заключителните секунди, за да донесат победата. За Денвър Джамал Мъри реализира 30 точки, а Никола Йокич завърши с 24 точки и 15 борби.

В друга среща от Запад, Атланта Хоукс измъкна драматична победа със 107:106 срещу Ню Йорк Никс като гост и също изравни серията – 1:1. Си Джей Маккалъм беше най-резултатен с 32 точки, въпреки пропуски в края, а Микал Бриджис не успя да донесе успеха на домакините с последния изстрел.

Кливланд Кавалиърс пък е единственият отбор, който поведе с 2:0 победи, след като се наложи над Торонто Раптърс със 115:105. Донован Мичъл отбеляза 30 точки за успеха, а тимът от Охайо продължи впечатляващата си серия срещу канадците в плейофите.