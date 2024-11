Минесота Тимбъруулвс все още се оказва непреодолим за Денвър Нъгетс и Никола Йокич

Минесота Тимбъруулвс продължава да бъде непреодолимо предизвикателство за Денвър Нъгетс. В повторение от полуфиналите на Западната конференция през сезон 2023/24 на Националната баскетболна асоциация, "вълците" стигнаха до трудна домакинска победа със 119:116.

Двубоят премина през куп обрати, като носителят на трофея "Лари О'Брайън" от сезон 2022/23 водеше с 10 точки при оставащи 3:36 минути. Домакините обаче се обърнаха към Никийл Аликзандър-Уокър и Антъни Едуардс, които вкараха 15 от последните 17 точки на тима, за да измъкнат победата под носа на Никола Йокич и компания.

The @Timberwolves pulled out a THRILLER at home on the legs of their new duo:



Anthony Edwards: 29 PTS, 7 3PM

Julius Randle: 23 PTS, 7 AST, 6 REB pic.twitter.com/3yQoFOcITG — NBA (@NBA) November 2, 2024

Едуардс завърши като топреализатор за Минесота с 29 точки. Джулиъс Рандъл добави още 23, а Руди Гобер се отчете с "дабъл-дабъл" - 17 точки и 14 борби.

Аарън Гордън бе най-резултатен на паркета със своите 31 точки. Майкъл Портър-младши и Никола Йокич вкараха 26, като сърбинът остана на една борба от "трипъл-дабъл" - 9 овладени под ринга топки и 13 асистенции.

Бившият отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс записа трети пореден успех от началото на сезона, след като се наложиха със 123:115 над Атланта Хоукс.

"Кралете" спечелиха първите три периода, но при оставащи 5:51 минути допуснаха домакините да изравнят. Все пак смятаните за едни от най-добрите баскетболисти в ключовите моменти - Де'Арън Фокс и новото попълнение ДеМар ДеРозан, спряха опита за обрат на "ястребите".

New duo out West combines for 58 points in the @SacramentoKings 3rd straight win!



De'Aaron Fox: 31 PTS (11-16 FGM)

DeMar DeRozan: 27 PTS (9-16 FGM) pic.twitter.com/lEfzuI75ss — NBA (@NBA) November 2, 2024

Именно Фокс и ДеРозан бяха на върха за Сакраменто с 31 и 27 точки съответно. Домантас Сабонис и Кийгън Мъри пък се включиха с по "дабъл-дабъл".

Трей Йънг също се отчете с "дабъл-дабъл" за Атланта - 25 точки и 12 асистенции, а Гарисън Матюс добави 23 точки от пейката.

Ню Орлиънс Пеликанс прекъсна серията си от три поредни загуби, след домакинския успех със 125:118 над колебливия от началото на сезона Индиана Пейсърс. Миналогодишните финалисти на Изток вече имат четири поражения от шест мача.

Разликата между двата отбора бе направена през второто полувреме, когато звездата на "пеликаните" Зайън Уилямсън превключи на друга предавка. Тежкото крило отбеляза 16 точки в последната четвърт с 86% успеваемост от седем изстрела от игра.

Уилямсън завърши с 34 точки и 10 асистенции, Брандън Инграм се отчете с 26 точки, а Джордан Хоукинс добави още 23.

Най-резултатен за "пешеходците" бе резервата Бен Шепард с 20 точки. Звездата на Индиана Тайрийз Халибъртън записа "дабъл-дабъл" - 11 точки и 11 асистенции. Гардът е далеч от най-добрата си реализаторска форма, завършвайки с 25% успеваемост от осем опита от игра.

Смятаният за един от най-слабите отбори в началото на сезона Бруклин Нетс продължава доброто си начало, след като се наложи със 120:112 над Чикаго Булс като домакин.

Кам Томас отново бе над всички за нюйоркчани. Това бе третия мач, в който гардът вкарва повече от 30 точки - 32. Вторият по резултатност днес бе Камерън Джонсън с 14.

Cam Thomas from the PARKING LOT



Finished with 32 PTS in the @BrooklynNets win at home! pic.twitter.com/2spDX4WJfQ — NBA (@NBA) November 2, 2024

Никола Вучевич бе най-резултатен за "биковете" с 28 точки и 11 борби, а Коби Уайт и Зак ЛаВин добавиха по 21 точки.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: