Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуират село Скала

Задействаха системата за ранно предупреждение BG-Alert заради пожара в Сунгурларе. Започна евакуация на село Скала. Пътят Чубра - Славянци - Скала е задимен и затворен за движение.

"Ако сте в близост, незабавно се евакуирайте. Димът е опасен и огънят наближава", гласи текстът на предупреждението.

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Има помощ и от въздух - хеликоптер от базата в Ново село.

Домът за възрастни с деменция в село Славянци и днес остава празен след евакуацията заради пожара. Служителите обаче трети ден идват на дежурство.

Марияна Узунова, домакин на дома: „Непрекъснато влизам, излизам, гледам огньовете - накъде отива, пушеците. Просто стоим на тръни в момента“. Алдин Алиев, работник в дома: „На всеки кръгъл час аз пръскам, за да може да е мокро. Искаме да предпазим боровете, защото от бор на бор, ако прехвърли, ще тръгне и сградата. И тук ГСМ-а имаме към 3 тона гориво за зимата."

Хората от дома остават настанени в Сунгурларе, но всеки ден задават един и същи въпрос на социалния работник.

Сияна Ненова, социален работник в дома: „Кога ще се приберем у нас?“ Това е техният дом, те го имат за техен дом. БНТ: Вие какво им отговаряте? – Казвам им - "Още малко има, ще се справим, ще се върнем". Добре са, здравословно са добре, но не се чувстват спокойно."

Докато сме в дома, служителите получават обаждане.

"Този мост, който е на Славянци, долу от пощата, той гори и слиза надолу, сега ми се обадиха от горе". "Едното огнище на пожара е тук, в този район. И отива надолу по посока Бероново.

Ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас: „Днес прогнозата е доста по-благоприятна за нас – вчера 30-40 км/ч вятър, днес го дават 7-8 да е максимум и смятаме, че трябва да приключим произшествието, тоест, да го овладеем днес и то надявам се в светлата част на деня“.

В Сунгурларе няма противопожарна служба. Според кмета е крайно наложително да бъде разкрита.

Инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: „Сунгурларе е голяма община, тя е трета по територия в Бургаска област. При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе това време наистина понякога е много важно“.

Бедственото положение остава до пълното потушаване на огъня.

