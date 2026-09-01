Министър Енчо Керязов: Има открити нарушения от страна на някои спортни федерации

Има открити нарушения от страна на някои спортни федерации при направените проверки от спортното министерство. Това заяви в Русе ресорният министър Енчо Керязов.

„Има определени нарушения, които сме ги дали да бъдат проверявани от органите, които извършват тези проверки и да се вземат по-нататъшни мерки. - Има ли застрашени федерации, които могат за загубят лиценза си? - Има много федерации, които са загубили лиценза си, водят се вътре съдебни производства, дела, аз не искам да вземам някаква страна, съответно за друга федерация. След като съдът се произнесе, ще спазим каквото е установено от закона и съда, разбира се.“

Днес министър Керязов откри учебната година в напълно реновираното Спортно училище в Русе. Стойността на ремонта е над 1 500 000 евро.

Трите етажа с общо 60 стаи са напълно преоборудвани, като много от тях разполагат с мултимедия. Тук се обучават над 300 деца в 14 специалности. В момента се строи и многофункционалната спортна зала в двора на училището, която се очаква да бъде завършена до есента на следващата година.

Снимки: БТА