БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Енчо Керязов: Има открити нарушения от страна на някои спортни федерации

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
министър енчо керязов открити нарушения страна спортни федерации
Снимка: БТА
Слушай новината

Има открити нарушения от страна на някои спортни федерации при направените проверки от спортното министерство. Това заяви в Русе ресорният министър Енчо Керязов.

„Има определени нарушения, които сме ги дали да бъдат проверявани от органите, които извършват тези проверки и да се вземат по-нататъшни мерки.

- Има ли застрашени федерации, които могат за загубят лиценза си?

- Има много федерации, които са загубили лиценза си, водят се вътре съдебни производства, дела, аз не искам да вземам някаква страна, съответно за друга федерация. След като съдът се произнесе, ще спазим каквото е установено от закона и съда, разбира се.“

Днес министър Керязов откри учебната година в напълно реновираното Спортно училище в Русе. Стойността на ремонта е над 1 500 000 евро.

Трите етажа с общо 60 стаи са напълно преоборудвани, като много от тях разполагат с мултимедия. Тук се обучават над 300 деца в 14 специалности. В момента се строи и многофункционалната спортна зала в двора на училището, която се очаква да бъде завършена до есента на следващата година.

Снимки: БТА

#спортни федерации #спортният министър Енчо Керязов #открити нарушения

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: Спорт

Галатасарай привлече турски национал от Порто
Галатасарай привлече турски национал от Порто
Моуриньо промени правилата в Реал Мадрид Моуриньо промени правилата в Реал Мадрид
Чете се за: 01:47 мин.
ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделят ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделят
Чете се за: 00:32 мин.
Станимира Петрова се завръща на ринга Станимира Петрова се завръща на ринга
Чете се за: 07:55 мин.
Виктория Велева с победа на старта на турнир в Унгария Виктория Велева с победа на старта на турнир в Унгария
Чете се за: 01:22 мин.
Кремонезе уволни треньора си ден след победата над Парма Кремонезе уволни треньора си ден след победата над Парма
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ