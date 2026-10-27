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Министър Енчо Керязов обсъди конкретни възможности за партньорство с Барселона

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Спорт
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Министър Енчо Керязов обсъди конкретни възможности за партньорство с Барселона
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов беше на официално посещение в Барселона по покана на едноименния футболен клуб. В рамките на визитата той проведе срещи с представители на Барселона, посети централата на клуба и базата на академията „Ла Масия“. В делегацията беше и началникът на кабинета на министъра Дамян Найденов.

Бяха обсъдени няколко основни области на сътрудничество, сред които подкрепа за развитието на футбола в България, адаптиране на практики на „Ла Масия“ в детско-юношеския футбол, обмен на опит в селекцията на таланти, треньорската методология, спортната наука и медицина. Сред обсъжданите възможности бяха и годишни курсове за треньори и специалисти чрез Barça Innovation Hub (BIHUB), както и консултации по управлението на футболните структури и развитието на спортната инфраструктура.

Визитата е продължение на разговорите, започнали през юли у нас, когато представители на Барселона представиха пред министър Керязов концепция за четиригодишна програма за развитие на българския футбол. Настоящото посещение е следваща стъпка към конкретизиране на възможностите за бъдещо партньорство.

В рамките на посещението министър Керязов присъства и на Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид.

#министър Енчо Керязов

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