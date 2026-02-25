Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради внос от Южна Америка

За засилен граничен контрол, заради очаквания увеличен внос от Южна Америка говори днес пред БНТ служебният земеделски министър. Според министъра - Българската агенция за безопасност на храните ще направи необходимите изследвания на корабите със слънчоглед, които ще пристигнат в България от Аржентина и за които съобщиха зърнопроизводителите. Земеделците настояват, че количествата трябва да бъдат изследвани изцяло, за да се види дали не съдържат опасни химикали.

България ще спечели повече, отколкото ще загуби, от споразумението между Европейския съюз и страните от МЕРКОСУР. Това каза служебният земеделски министър Иван Христанов. По думите му обаче трябва да се промени граничния контрол.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Аз лично изпитвам огромни съмнения и скепсис дали европейските граници са способни да поемат този товар, когато стане въпрос за безопасност за храните, защото в края на краищата всичко, което влезе в Европа трябва да мине през българската агенция за безопасност на храните."

Негативни последици ще има и за земеделските производители, защото се очаква цените на продукцията да бъдат натиснати надолу. Въпреки че споразумението между Европейския съюз и Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай не е влязло в сила, България вече очаква над 250 хиляди тона слънчоглед на по-ниска цена, заяви председателят на Националната организация на зърнопроизводителите в "Бизнес.БГ".

Илия Проданов: "За последните десет дни имаме десет процента намаление на цената на слънчогледа на вътрешния пазар преди още първия кораб да е акостирал на българско пристанище."

Според зърнопроизводителите, цената на вноса от Аржентина е по-ниска, защото продукцията не отговаря на изискванията в Европейския съюз.

Илия Проданов: "Над 80-90% от тези активни вещества все още са позволени в Южна Америка и не просто са позволени, те се използват, защото са много по-ефективни от алтернативните по-чисти."

Според земеделския министър обаче агенцията по храните ще си свърши работата и ако има нарушения, те ще бъдат хванати.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Нашият ангажимент като държава ще бъде спазен. БАБХ е гарант за безопасността на храните."

И въпреки че цените на зърното се очаква да спадне заради вноса от Южна Америка, при хляба обратно се очаква увеличение. Причината е поскъпването на електроенергията за бизнеса и повишаването на заплатите.

Невена Айвазова: "Повишението на цените е оправдано и може да се провери. Мисля, че хората вече не търсят да сложат на масата си по-евтина храна, а по-качествена. И това важи изцяло за хляба."

Според производителите на зърно обаче държавата трябва да направи проверки по веригата, за да види къде се оскъпява крайния продукт.



