Министър Илиев обсъди мерките за сигурност преди старта на Giro d’Italia в България

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе работна среща с представители на Министерството на вътрешните работи във връзка с организацията и сигурността около провеждането на първите три етапа от колоездачната обиколка Giro d’Italia в България.

"Полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме сигурността на участниците и зрителите. Безопасността е наш основен приоритет при провеждането на събитие от такъв мащаб“, заяви Илиев.

По време на срещата бе обсъден и съгласуван план за временна организация на движението, който да осигури нормалното функциониране на републиканската и общинската пътна мрежа. В процеса участват Агенция "Пътна инфраструктура“, МВР, Главна дирекция "Национална полиция“, както и засегнатите общини.

Предвидените мерки са насочени към ефективно управление на трафика и гарантиране на безопасността по трасето. Очаква се да бъде проведена и информационна кампания, чрез която гражданите и пътуващите да бъдат своевременно информирани за временните ограничения и промени в движението.

Първите три етапа от Giro d’Italia в България ще се проведат в периода 8-10 май 2026 година и ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ 3!