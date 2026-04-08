Министър Илиев обсъди мерките за сигурност преди старта на Giro d’Italia в България

Спорт
Институциите координират действията си за безопасното провеждане на първите три етапа от надпреварата през май

министър илиев обсъди мерките сигурност старта giro drsquoitalia българия
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе работна среща с представители на Министерството на вътрешните работи във връзка с организацията и сигурността около провеждането на първите три етапа от колоездачната обиколка Giro d’Italia в България.

"Полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме сигурността на участниците и зрителите. Безопасността е наш основен приоритет при провеждането на събитие от такъв мащаб“, заяви Илиев.

По време на срещата бе обсъден и съгласуван план за временна организация на движението, който да осигури нормалното функциониране на републиканската и общинската пътна мрежа. В процеса участват Агенция "Пътна инфраструктура“, МВР, Главна дирекция "Национална полиция“, както и засегнатите общини.

Предвидените мерки са насочени към ефективно управление на трафика и гарантиране на безопасността по трасето. Очаква се да бъде проведена и информационна кампания, чрез която гражданите и пътуващите да бъдат своевременно информирани за временните ограничения и промени в движението.

Първите три етапа от Giro d’Italia в България ще се проведат в периода 8-10 май 2026 година и ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ 3!

БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Два полуфинала за България на европейското по скокове на батут за юноши и девойки
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
