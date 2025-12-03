Министър Иван Иванов: Ефективното регионално развитие трябва да се основава на местните реалности

Ефективното регионално развитие трябва да се основава на местните реалности, да бъде подкрепено от силно сътрудничество на всички нива на управление и да е съобразено със специфичните възможности и нужди на всеки регион. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който участва в 52-а сесия на Комитета на ОИСР по политиката за регионално развитие в Париж, Франция.

Пред участниците Иван Иванов посочи, че конкурентоспособността и сближаването зависят от стабилни, предвидими и добре насочени инвестиции – от транспортни и водни системи до цифрова свързаност и основни местни услуги.

„Нашият собствен опит потвърждава, че без модерна и устойчива инфраструктура, регионалната политика не може да постигне трайни резултати“, отчете той.

Като допълнителен приоритет Иван Иванов определи многостепенното управление. Той обясни, че конструктивното сътрудничество между националните, регионалните и местните власти е от съществено значение, за да се гарантира, че ресурсите се използват ефективно и че политиките отговарят на реалните регионални нужди. Иванов допълни, че намаляването на регионалните различия и повишаването на конкурентоспособността трябва да вървят ръка за ръка.

Регионалният министър посочи още, че обменът на опит между страните членки и кандидатите за партньорство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) помага за стратегическата ориентация на регионалните политики на отделните държави. Той отчете, че дискусиите в рамките на проведената през месец май т.г. министерска среща на Комитета в Полша са потвърдили, че приоритетите на България са напълно съобразени с принципите, залегнали в основата на ефективното регионално развитие в общността на ОИСР.

В рамките на заседанието министър Иванов проведе двустранна среща с председателя на Комитета за регионална политика в ОИСР Денис Алвърд и Ламия Камал-Шауи, директор на Центъра за предприемачество, малки средни предприятия, региони и градове на ОИСР, на която обсъдиха разширяване на участието на България в изготвянето на бъдещите политики.